Проект вестибюля станции "Театральная" скорректируют за 87 млн рублей

Заявки на конкурс подрядчиков будут приниматься до 19 июля.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) ищет подрядчика для корректировки проекта вестибюля №1 станции "Театральная". За работу Смольный готов заплатить не более 87,5 млн рублей. Об этом сообщил пресс-центр комитета.

Соответствующий конкурс КРТИ объявил 26 июня, заявки будут приниматься до 19 июля.

Корректировка связана с изменениями в законодательстве. Подрядчику предстоит подготовить проект вестибюля, который будет отвечать новым требованиям безопасности и нормам использования эскалаторов и травалаторов. Это нужно сделать до 1 сентября 2020 года.

Станция "Театральная" должна появиться в Петербурге к 2024 году. Предполагается, что выход будет располагаться на пересечении улиц Глинки и Декабристов.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ремонт эскалатора ограничит работу станции "Гражданский проспект".

Фото: Википедия