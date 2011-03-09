На строительство станции метро "Кудрово" планируют выделить 57 млрд рублей

Ранее сообщалось, что ее могут открыть к 2024 году.

На строительство метро станции метро "Кудрово" планируется потратить порядка 57 млн рублей. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Как рассказал Харлашкин, в настоящее время выполняется проект по планировке территории в Петербурге, а также заказан проект строительства самого метро от станции "Дыбенко" до Кудрово".

В июле губернатор Петербурга Александр заявил, что при дополнительных инвестициях появляется возможность открыть еще шесть станций метро к 2024 году, в том числе и "Кудрово" в Ленобласти, на которую планировалось потратить 31 млрд рублей.

Позже стали известны новые даты открытия станций в петербургском метро.

Фото: Piter.TV