  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На строительство станции метро "Кудрово" планируют выделить 57 млрд рублей
Сегодня, 18:11
97
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

На строительство станции метро "Кудрово" планируют выделить 57 млрд рублей

0 0

Ранее сообщалось, что ее могут открыть к 2024 году.

На строительство метро станции метро "Кудрово" планируется потратить порядка 57 млн рублей. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Как рассказал Харлашкин, в настоящее время выполняется проект по планировке территории в Петербурге, а также заказан проект строительства самого метро от станции "Дыбенко" до Кудрово". 

В июле губернатор Петербурга Александр заявил, что при дополнительных инвестициях появляется возможность открыть еще шесть станций метро к 2024 году, в том числе и "Кудрово" в Ленобласти, на которую планировалось потратить 31 млрд рублей. 

Позже стали известны новые даты открытия станций в петербургском метро.

Фото: Piter.TV

Теги: кудрово, станция метро, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии