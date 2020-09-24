Станция метро "Девяткино" в Петербурге закрыта на вход

Станцию закрыли в 22:20 по техническим причинам.

В Петербурге закрыта на вход станция метро "Девяткино". Об этом вечером 15 октября сообщили в пресс-службе подземки.

Станцию закрыли в 22:20 по техническим причинам. Отмечается, что на выход станция работает.

Для проезда в сторону Петербурга рекомендуем пользоваться электропоездами. Ближайшие в 22:37 и 22:53. пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее мы писали, что с 18 октября петербуржцы смогут купить "Подорожник" с особым дизайном. В 2021 году исполняется 10 лет проездной карте "Подорожник", которую активно используют петербуржцы как в метро, так и в наземном транспорте. С понедельника в кассах метро будет продаваться "Подорожник" с юбилейным дизайном. Тираж карт будет ограничен.

Фото: Piter.tv