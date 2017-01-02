Станция метро "Балтийская" изменит режим работы

Ограничения вводятся в утренние и вечерние часы.

В Петербурге на время изменится режим работы станции метро "Балтийская", сообщили в пресс-службе подземки.

Так, с 8 января по 20 февраля по рабочим дням станция будет закрыта на вход в промежуток с 08:10 до 09:20. А вечерами, с 17:00 до 19:00 часов,вход будет ограничен.

Изменения режима работы связаны с модернизацией систем управления эскалаторами на станции.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать ограничения и заранее планировать маршруты своих поездок.

Ранее на Piter.TV: открытие коричневой ветки метро отложено до 2023 года.

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