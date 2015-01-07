В Петербурге ищут место для расположения будущей станции метро "Суворовкая-1"

Станция будет находиться на Красносельско-Калининской и на Адмиралтейско-Охтинской линиях.

В Северной столице ищут новое место для вестибюля будущей станции метро "Суворовская-1". Об этом свидетельствует один из проектов постановления Смольного.

Отметим, что станция будет находиться на Красносельско-Калининской и на Адмиралтейско-Охтинской линиях. Над документацией по подготовке территории работал Научно исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология", однако КРТИ получил отказ от КГИОП в связи с тем, что станцию хотели поместить на месте произрастания исторических зеленых насаждений на Суворовском проспекте.

Проект генплана был направлен в КГА в рамках общественных обсуждений с предложением перенести станцию на Кирочную улицу.

Ранее мы сообщили о том, что второй этап трамвайной линии "Славянка" получил разрешение на строительство.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)