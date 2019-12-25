Станции "Юго-Западная" и "Путиловская" петербургского метро откроют в 2025 году

В Петербурге завершают строительство первых станций новой линии метро

Смольный подтвердил, что станции "Юго-Западная" и "Путиловская" шестой линии петербургского метро будут достроены и введены в эксплуатацию в 2025 году.

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что строительство первой очереди шестой линии метрополитена близится к завершению. В 2025 году для пассажиров откроются станции "Юго-Западная" (другое название — "Казаковская") и "Путиловская".

По данным Смольного, оформление станции "Юго-Западная" будет выполнено с элементами, отражающими атмосферу белых ночей и архитектурные мотивы разводных мостов. Это продолжает традиции индивидуального дизайна петербургского метро.

Согласно докладу городских властей, в период с 2026 по 2028 годы на развитие метрополитена планируется направить 217 млрд руб., из которых 51 млрд руб. составит финансирование 2026 года.

В дальнейшем планируется открытие новых станций — "Богатырской" и "Каменки" в 2029 году, а к 2030 году завершится строительство "Броневой", "Заставской", "Боровой" и "Каретной". Также предусмотрен капитальный ремонт на ряде действующих станций, включая "Площадь Восстания-2", "Гражданский проспект" и "Технологический институт-2", а также реконструкция закрытых станций "Фрунзенская" и "Парк Победы".

Фото: Piter.tv