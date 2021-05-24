Дагестанские школьники разгневали местных жителей танцами в балетных пачках

На кадрах видно, как молодые люди пытаются скопировать поддержки танцоров балета "Лебединое озеро".

В Махачкале ученики одой из школ станцевали в балетных пачках "Лебединое озеро", чем вызвали бурную реакцию местных жителей. Видео выступления быстро распространилось по социальным сетям.

На кадрах видно, как молодые люди пытаются скопировать поддержки танцоров балета "Лебединое озеро".

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев в беседе с "360" раскритиковал школьников, отметил, что в республике такое не приветствуется даже в виде шутки. Он напомнил, что Дагестан – религиозный регион. Именно по этой причине здесь не принято переодевание мужчин, это считается "первым шагом к пороку".

Хадулаев отметил, что ответственность за случившееся несет директор учебного заведения.

Прокуратура проверяет видео, на котором школьник в Таганроге угрожал учителю расправой.