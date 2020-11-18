Стало известно, зачем башкирская компания приобрела земли вблизи Пулково

Покупка связана с тем, что Петербург превращается в логистический хаб.

Все акции АО "Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии" были проданы благодаря посреднику "Российский аукционный дом". Покупателем стала башкирская компания ООО "Коммерческий центр "Транстэк"". Вся территория института досталась новому владельцу. Выяснилось, что компания заинтересовался петербургскими землями , чтобы создать логистический комплекс и стать проектировщиком для РЖД. Об этом сообщили на портале "Невские новости".

Президент Российской гильдии риелторов, вице-президент Ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Игорь Горский считает, что сделка прошла успешно. Продавец получил вдвое больше денег от изначальной цены. В торгах участвовали шесть компаний, но выиграла организации из Башкортостана, которая занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Для компании ООО "Коммерческий центр "Транстэк"" петербургская платформа станет стартом на входе в город. Предприятие получит территории, на которых можно создать большой логистический центр.

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