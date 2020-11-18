  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, зачем башкирская компания приобрела земли вблизи Пулково
Сегодня, 15:21
110
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, зачем башкирская компания приобрела земли вблизи Пулково

0 0

Покупка связана с тем, что Петербург превращается в логистический хаб.

Все акции АО "Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии" были проданы благодаря посреднику "Российский аукционный дом". Покупателем стала башкирская компания ООО "Коммерческий центр "Транстэк"". Вся территория института досталась новому владельцу. Выяснилось, что компания заинтересовался петербургскими землями , чтобы создать логистический комплекс и стать проектировщиком для РЖД. Об этом сообщили на портале "Невские новости". 

Президент Российской гильдии риелторов, вице-президент Ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Игорь Горский считает, что сделка прошла успешно. Продавец получил вдвое больше денег от изначальной цены. В торгах участвовали шесть компаний, но выиграла организации из Башкортостана, которая занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Для компании ООО "Коммерческий центр "Транстэк"" петербургская платформа станет стартом на входе в город. Предприятие получит территории, на которых можно создать большой логистический центр. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что проект "Топливное решение" от Сбера раскрывает новые возможности для бизнеса.

Фото: Pexels

Теги: нии мостов и дефектоскопии, промзона предпортовая, российский аукционный дом, транстэк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии