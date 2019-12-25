Проект "Топливное решение" от Сбера раскрывает новые возможности для бизнеса

К проекту присоединились уже более 50 АЗС Северо-Запада.

Более 50 АЗС Северо-Запада присоединились к проекту "Топливное решение" от Сбербанка. Скидки, акции и кешбэк, предоставляемые участникам, позволяют привлечь новых корпоративных клиентов, считают владельцы топливных компаний.

Подключить опцию "Топливное решение" можно в интернет-банке СберБизнес всем владельцам бизнес-карт Сбера. Участники проекта могут самостоятельно настраивать виды топлива, лимиты и ограничения на товарные категории, а также автоматически получать отчетные документы для бухгалтерского учета и возврата НДС. Кроме того, владельцам карт с "Топливным решением" доступны скидки на топливо, продукцию кафе и сопутствующие товары на АЗС партнеров.

В числе новых партнеров проекта оказались такие крупные компании Северо-Запада, как "РОСГАЗ", "РОСГАЗ Express" и "Автогаз". Всего по стране насчитывается более тысячи АЗС-участников проекта.

С момента старта проекта "Топливное решение" данную опцию подключили почти 6000 корпоративных клиентов Сбербанка. Проект помогает с одной стороны компаниям экономить на заправках, а с другой – привлекает новых клиентов на заправки компаний-партнеров. Это выгодно для всех. Кроме скидок в рамках акций партнеров, участникам дополнительно начисляются бонусы от Сбербанка и платежных систем. Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Приобретение топлива, является важной статьей расхода для любой организации. Сеть газовых заправок "Автогаз" рада предоставить возможность более точно контролировать потребление СУГ на предприятиях, с помощью проекта "Топливные решения". Расчет за топливо на наших АГЗС бизнес-картами Сбербанка дает реальную экономию за счет увеличенной скидки. Дадо Мамадов, генеральный директор ООО "Автогаз"

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