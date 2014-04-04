Стало известно, за что петербуржцы любят свою работу

Большинство участников опроса признались, что ходят на работу только из-за зарплаты.

Аналитики сервиса SuperJob узнали у петербуржцев, за что они любят свою работу. Выяснилось, что 20% респондентов ценят свое место из-за зарплаты.

Каждого десятого участника исследования мотивирует достижение целей. Среди выбравших этот вариант ответа больше мужчин, чем женщин. Менее 10% горожан испытывают удовольствие от процесса работы. Еще 6% наслаждаются атмосферой в коллективе.

Около 5% участников опроса заявили, что любят общение с людьми и считают важным приносить пользу обществу. Всего 3% респондентов работают из интереса, им нравится узнавать новое.

Отметим, что каждый седьмой опрошенный пожаловался на то, что не любит свою работу, но вынужден ей заниматься.

Ранее на Piter.tv: чаще других своей работой довольны петербуржцы из сферы IT.

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