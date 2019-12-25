Стало известно, в каком составе "Зенит" выйдет на матч с "Краснодаром"

Петербуржцы выйдут на поле в белой форме.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч 26-го тура российского футбольного первенства против "Краснодара". Начало встречи – в 20:30.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Андрей Лунёв, в защите – Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос. В полузащите и нападении – Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком.

В запасе – Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Ригони, Дриусси, Шамкин.

Петербуржцы выйдут на поле в белой форме, судить встречу будет бригада Сергея Карасёва.

Фото: Piter.tv