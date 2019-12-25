Столица оказалась лишь на 17-м месте в рейтинге вежливости.

Стало известно, в каком городе России самые вежливые жители. Опрос на соответствующую тему провело агентство Zoom Market.

Первые три строчки в рейтинге заняли Нижний Новгород, Новосибирск и Томск. При опросе опрашивали жителей 20 крупнейших городов страны о том, всегда ли они тактично и уважительно общаются с другими людьми, дают ли высказать свою точку зрения. В Нижнем Новгороде, Новосибирске и Томске был зафиксирован максимальный процент положительных ответов на данные вопросы.

Также в топ-10 вежливых городов попали Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Челябинск. Москва оказалась лишь на 17 месте.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 5 940 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,8%.