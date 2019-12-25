Стало известно, в каких российских городах сильнее всего подорожали квартиры в новостройках

Рост цен подсчитали в крупных городах.

Во втором квартале 2021 года цены на новостройки больше всего выросли в Краснодаре, Омске и Новосибирске. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные ЦИАН.

Ели сравнивать с первым кварталом этого, то квартиры в Краснодаре стали дороже на 34%. В городе квадратный метр жилья стоит теперь 99,1 тыс. рублей. В Омске квартиры подорожали на 14%, а в Новосибирске – на 7%.

При этом в среднем по России цены на новостройки выросли на 5%. Цена "квадрата" составила 100 тыс. рублей. Самые дорогие квартиры в Москве – стоимость квадратного метра составляет 265,3 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге показатель равняется 179,1 тыс. рублей, а в Казани – 113,6 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV