В июне стоимость бананов составила 84,1 рубля.

Цены на бананы в России обновили пятилетний максимум. Их стоимость достигла уровня 2016 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Эксперты предполагают, что цены выросли из-за сложности с логистикой, а также наценки посредников и ослабления рубля.

Так, в июне этого года стоимость бананов составила 84,1 рубля. При этом максимальная цены была зафиксирована в марте 2015 года. Тогда килограмм бананов стоил 96,2 рубля.

Россия 96% бананов завозит из Южной Америки. Однако урожай в этом году сократился на 40% из-за неблагоприятных погодных условий в Эквадоре. В результате оптовые цены выросли и возникли проблемы с поставками. Есть проблемы и с отправкой контейнеров.

Подорожание эксперты в основном связывают с курсом рубля. Кроме того, импортеры несут дополнительные расходы и из-за повышенных санитарных мер.

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