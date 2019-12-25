Эксперты раскрыли две схемы, по которым могут работать мошенники из-за введения новых соцвыплат школьникам.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества. В интервью журналистам "РИА Новостей" глава экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин рассказал о том, что преступники активизировались из-за очередных социальных выплат, назначенных правительством для школьников. За первую половину июля специалисты выявили порядка 170 фейковых сайтов, на которых можно "подать заявление" на выплату.

Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления. Евгений Волошин, эксперт BI.ZONE

Напомним, что с 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тысяч рублей. Деньги должны получить более чем 20 млн детей. Средства государство начнет перечислять с 16 августа. Мошенники либо крадут личную информацию при помощи фишинговых сайтов, либо просят оплатить комиссию под предлогом конвертации валюты, оплаты юридических услуг и т.д.

Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего возле Путина на Параде Победы.

Фото: Piter.tv