Стало известно, в каких районах Ленобласти высок риск встретиться с медведем

Отметим, что сейчас хищники ищут самок. Этот период считается самым опасным.

В пресс-службе комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира рассказали, в каких районах Ленобласти чаще всего встречаются бурые медведи. Специалисты поведали "Невским Новостям", что в регионе сегодня обитают около 3 тыс. особей.

Большинство из них живут в Тихвинском, Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском районах. Именно там находятся непроходимы леса и буреломы.

Отметим, что сейчас хищники ищут самок. Этот период считается самым опасным, медведи особенно агрессивны.

Чтобы не встретиться с медведем, лучше отказаться от прогулок по лесу. Если в посещении чащи есть необходимость, то тогда важно идти по лесу громко. Можно петь песни, кричать, гулять с собакой. Хищники стараются убежать от человека.

Ранее на Piter.tv: в Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с медведем.

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