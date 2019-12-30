Названы города России, в которых чаще всего ругаются матом

Эксперты считают, что "чистота" языка связана с уровнем жизни населения.

Стало известно, в каких российских городах чаще всего ругаются матом. Список возглавили крупные и средние города страны. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на данные опроса специалистов Финансового университета при правительстве РФ.

Наиболее часто мат можно услышать из уст жителей Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута. С нецензурной бранью в этих населенных пунктах сталкиваются 18 % респондентов.

Реже всего подобную лексику используют в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Петербурге и в Химках. Исследователи считают, что "чистота" языка зависит от уровня жизни населения.

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