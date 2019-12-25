Стало известно состояние женщины, которая пострадала от петарды у Казанского собора

У 60-летней жительницы Московской области диагностировали ранение грудной клетки – именно туда попала петарда.

Стало известно состояние туристки, которая накануне пострадала от запуска петарды в центре Петербурга. Женщина находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Мариинскую больницу.

У 60-летней жительницы Московской области диагностировали ранение грудной клетки – именно туда попала петарда. По словам врачей, делают все возможное.

Напомним, что сообщение о случившемся поступило в полицию после 22 часов 26 июня. На камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина кидает петарду в толпу прохожих, после чего женщина падает на асфальт. Пострадавшую 59-60 лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Она помещена в шоковую реанимацию.

Ранее мы писали, что через полчаса после взрыва петарды подозреваемого задержали на набережной канала Грибоедова. Им оказался уроженец Вологодской области 1981-го года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД проводят проверку.

Фото: Piter.tv

