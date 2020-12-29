Стало известно состояние врача, на которую напали из-за отказа сделать прививку

О состоянии врача рассказал ее муж, Александр Андреев.

В пятницу, 22 января, супруг врача, на которого напал агрессивный отец ребенка в здании поликлиники в Невском районе, рассказал о состоянии жены в интервью изданию "КП-Петербург".

По словам мужчины, врача обследуют специалисты. После бронхоскопии станет ясно, насколько сильно обожжена гортань. По голосу пострадавшей слышно, что говорить ей сложно.

Также у нее обожжена роговица, глаз слезится. О последствиях пока говорить рано, надо дождаться окончания обследования. Мы думали, что до выходных ее выпишут, но в действительности о выписке речи не идет – врачи диагностировали сотрясение мозга сообщил Александр Андреев.

Супруг не исключил, что жена может уйти из поликлиники после случившегося.

Ранее мы писали, что полиция возбудила уголовное дело после нападения посетителя поликлиники на педиатра на Караваевской.

Фото: Piter.TV