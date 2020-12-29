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Полиция возбудила уголовное дело после нападения посетителя поликлиники на педиатра на Караваевской
Сегодня, 10:09
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Полиция возбудила уголовное дело после нападения посетителя поликлиники на педиатра на Караваевской

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После хулиганских действий посетителя врача госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после конфликта посетителя поликлиники на Караваевской с женщиной-педиатром. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент в детской поликлинике произошел 18-го января. Агрессор распылил перцовый баллончик, в результате чего 58-летняя педиатр получила травму головы и ожог глаза. Женщину госпитализировали. По информации СМИ, конфликт случился из-за отказа врача поставить дочери посетителя медучреждения импортную вакцину. 

На данный момент 33-летний подозреваемый задержан. Материалы уголовного дела передали для дальнейшего расследования в следственные органы. 

Фото: Piter.TV

Теги: педиатр, перцовый баллончик, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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