Педиатр получила травму головы и ожог глаза после конфликта с посетителем поликлиники на Караваевской

Врача госпитализировали в больницу, а хулигана доставили в отдел полиции.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела после конфликта в детской поликлинике на Караваевской улице. Посетить расплылил перцовый баллончик и тем самым нанес травмы врачу-педиатру. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о случившемся поступило в полицию 18-го января. Было установлено, что конфликт произошел между 58-летним педиатром и 33-летним посетителем. В ходе конфликта он распылил перцовый баллончик, пострадавшую госпитализировали.

Из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что женщина получила травму головы и ожог глаза. В отношении нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV