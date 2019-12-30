Стало известно, в какой новогодний день петербуржцы неохотно мылись

Итоги водопотребления в праздники подсчитали в "Водоканале".

Петербургский "Водоканал" опубликовал цифры, подсчитанные по итогам водопотребления в городе во время новогодних праздников. Об этом 9 января рассказали в пресс-службе предприятия.

За праздничную неделю горожане истратили 11 млн. 350 тыс. кубометров воды, чем сэкономили 185 тысяч кубометров по сравнению с показателем прошлого года. Тенденция повышенной экономии воды сохраняется из года в год, несмотря на малое превышение стандартной цифры в последний день 2019 года. Накануне праздника в городе израсходовали 1 млн. 685 тыс. кубометров воды.

Специалисты выяснили, что неохотнее всего петербуржцы мылись и использовали воду для других целей 2 января: в этот день было истрачено 1 млн. 361 тыс. кубометров воды. В прошлом году "небанный" день выпал на 3 января.

Ранее мы писали, что за новогодние праздники петербургские трамваи и троллейбусы перевезли 3,6 млн пассажиров.

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