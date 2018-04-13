Стало известно, сколько выделено средств на обновление вагонов метро в Петербурге

Северная столица вошла в беспрецедентную программу по обновлению вагонов метро.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев рассказал о процессе обновления вагонов в петербургском метро.

По словам чиновника, Петербург вошел в беспрецедентную программу по обновлению вагонов метро. Контракт почти на 100 млрд рублей заключен с Фондом национального благосостояния.

Мы заключили контракт на десять лет поставки на 950 вагонов. Это практически половина всего парка, который есть на сегодняшний день в петербургском метрополитене. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Сегодня метро Северной столицы получило уже 18 новых поездов.

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Фото: Piter.TV