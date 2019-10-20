Стало известно, сколько стоит антипростудная аптечка в Петербурге

Для самого необходимого придется потратить около тысячи рублей.

В воскресенье, 4 октября, стало известно, сколько обойдется антипростудная аптечка в Петербурге. Цену подсчитал сервис "Все аптеки".

Так, в набор, куда входят входят средство от кашля и пастилки от боли в горле, а также капли в нос, иммуностимулятор, витамины и противовирусное будет стоить 953 рубля. Спрос на противовирусные средства в России вырос на 161%, сравнивая показатели 2019 года. Предполагается, что горожане покупают лекарства, чтобы также обезопасить себя от коронавируса, но многие из препаратов бесполезны в борьбе с ним.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 392 человека.

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