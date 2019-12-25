В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 392 человека

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Петербурге за сутки COVID-19 заболели 392 человека. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
За последние сутки в России зафиксировали подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 499 в 85 регионах. На первом месте по количеству зараженных Москва. Там коронавирусом за сутки заболели 3327 человек.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чеченская Республика 0,2% и Чувашская Республика 0,3%.
Ранее мы сообщали о том, что госпиталь в "Ленэкспо" сможет принять 2500 коронавирусных пациентов.
Фото:Piter.TV
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