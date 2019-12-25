В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 392 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 499 в 85 регионах.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Петербурге за сутки COVID-19 заболели 392 человека. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России зафиксировали подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 499 в 85 регионах. На первом месте по количеству зараженных Москва. Там коронавирусом за сутки заболели 3327 человек.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чеченская Республика 0,2% и Чувашская Республика 0,3%.

Ранее мы сообщали о том, что госпиталь в "Ленэкспо" сможет принять 2500 коронавирусных пациентов.

Фото:Piter.TV