Стало известно, сколько петербуржцев заболело коронавирусом за минувшие сутки

Положительный тест на COVID-19 получили более 1,2 тыс. человек.

Стало известно, что за последние 24 часа 1 273 жителя Северной столицы заразились коронавирусом. Еще 1 414 горожан смогли победить болезнь. Об этом сообщили в оперативном штабе в среду, 5 января.

Ушли из жизни 61 зараженных петербуржцев. Почти 300 человек попали в больницу с COVID-19. На сегодняшний день в ковидных стационарах получают лечение свыше 5,3 тыс. жителей. Еще 255 пациентам вручили справку о выписке.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Беглов заявил, что Петербург не вернется к доковидному образу жизни.

Фото: Piter.tv