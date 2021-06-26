Стало известно, сколько петербуржцев распишутся в зеркальную дату 23.03.2023

У граждан еще есть возможность пожать заявление для заключения брака в этот день до 22.02.2023.

В комитете по делам записи актов гражданского состояния рассказали, сколько петербуржцев распишутся в зеркальную дату – 23.03.2023. Об этом пишут "Невские новости".

Так, по данным на 9 ноября, в эту дату планирует расписаться 171 пара. У граждан еще есть возможность пожать заявление для заключения брака в этот день до 22.02.2023. В комитете напомнили, что заключение брака и государственная регистрация заключения брака производится по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи совместного заявления.

Ранее для петербуржцев разработали правила бракосочетания. Также в зале должны быть флаг и герб России, сами молодожены свой сценарий навязывать не имеют права. В частности, нельзя привлекать сторонних музыкантов, использовать собственную аппаратуру. Под запретом и использование мобильных телефонов во время регистрации.

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