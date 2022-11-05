  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, сколько петербуржцев хотят жить в России и дальше
Сегодня, 10:40
154
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, сколько петербуржцев хотят жить в России и дальше

0 0

Пять процентов респондентов рассказали, что мечтают переехать в Испанию, Италию и США.

Стало известно, что 50 процентов жителей Петербурга хотят и дальше жить в России. Об этом сообщили аналитики сервиса  SuperJob "Петербургскому Дневнику". 

Отметим, что в опросе принимали участие только экономически активные граждане. Те, кто заявил, что хочет остаться в РФ, признались, что у них есть возможность переехать в другую страну, но делать они это не планируют. 

Пять процентов респондентов рассказали, что мечтают переехать в Испанию, Италию и США. Около 3 процентов рассматривают Турцию, Австралию, Швейцарию и Канаду для релокации. 

Женщины чаще выбирают Россию, чем мужчины. Так, отказались от переезда 55 процентов петербурженок и 49 процентов жителей Северной столицы.

Ранее на Piter.tv: эксперты оценили перспективы сотрудничества РФ с Африкой.

Фото: Pxhere

Теги: жизнь в россии, кто хочет жить в россии, опрос петербуржцев, россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии