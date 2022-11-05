Стало известно, сколько петербуржцев хотят жить в России и дальше

Пять процентов респондентов рассказали, что мечтают переехать в Испанию, Италию и США.

Стало известно, что 50 процентов жителей Петербурга хотят и дальше жить в России. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob "Петербургскому Дневнику".

Отметим, что в опросе принимали участие только экономически активные граждане. Те, кто заявил, что хочет остаться в РФ, признались, что у них есть возможность переехать в другую страну, но делать они это не планируют.

Пять процентов респондентов рассказали, что мечтают переехать в Испанию, Италию и США. Около 3 процентов рассматривают Турцию, Австралию, Швейцарию и Канаду для релокации.

Женщины чаще выбирают Россию, чем мужчины. Так, отказались от переезда 55 процентов петербурженок и 49 процентов жителей Северной столицы.

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