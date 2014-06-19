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Стало известно, сколько пассажиров ежедневно пересекают границу с Финляндией на поездах "Аллегро"
Сегодня, 19:44
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Стало известно, сколько пассажиров ежедневно пересекают границу с Финляндией на поездах "Аллегро"

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Более 70% пассажиров приходится на поезда, которые следуют в Финляндию.

За последний месяц зафиксировали высокий спрос на поездки в высокоскоростном поезде "Аллегро". Об этом 21 марта, в понедельник, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении. 

На сегодняшний день между Петербургом и Хельсинки ежедневно курсируют четыре рейса в каждом направлении. Как рассказали в управлении, с конца февраля границу в среднем пересекают от 500 до 900 пассажиров. Отмечается, что более 70% пассажиров приходится на поезда, которые следуют в Финляндию.

В последние месяцы увеличилось количество уезжающих за границу россиян, имеющих вид на жительство в зарубежных государствах и следующих туда транзитом через Финляндию.

Ранее мы сообщали, что "Сапсаны" временно перестанут курсировать между Петербургом и Нижним Новгородом. Из одного мегаполиса в другой можно добраться за 8 часов.

Фото: Piter.tv

Теги: аллегро, поезда, финляндия, хельсинки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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