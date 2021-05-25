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"Сапсаны" временно перестанут курсировать между Петербургом и Нижним Новгородом
Сегодня, 15:01
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Сапсаны" временно перестанут курсировать между Петербургом и Нижним Новгородом

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Из одного мегаполиса в другой можно добраться за 8 часов.

"Сапсаны" между Петербургом и Нижнем Новгородом временно перестанут курсировать после 30 июня 2022 года. Об этом сообщила 21 марта пресс-служба Горьковской железной дороги.

Сообщение приостановят в связи со строительными работами на Курском вокзале в Москве. До 30 июня скоростные поезда продолжат ездить. 

Время в пути между городами составляет около 8 часов. Стоянка в Москве занимает 15 минут. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в мае отменят несколько "Сапсанов" из Петербурга в Москву. 

Фото: Piter.tv

Теги: нижний новгород, сапсан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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