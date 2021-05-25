"Сапсаны" временно перестанут курсировать между Петербургом и Нижним Новгородом

Из одного мегаполиса в другой можно добраться за 8 часов.

"Сапсаны" между Петербургом и Нижнем Новгородом временно перестанут курсировать после 30 июня 2022 года. Об этом сообщила 21 марта пресс-служба Горьковской железной дороги.

Сообщение приостановят в связи со строительными работами на Курском вокзале в Москве. До 30 июня скоростные поезда продолжат ездить.

Время в пути между городами составляет около 8 часов. Стоянка в Москве занимает 15 минут.

Ранее Piter.tv писал о том, что в мае отменят несколько "Сапсанов" из Петербурга в Москву.

Фото: Piter.tv