В мае отменят несколько "Сапсанов" из Петербурга в Москву

В ОЖД рекомендуют следить за изменением поездов.

Накануне в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что в мае изменится расписание поездов "Сапсан". Так, три поезда из Петербурга в Москву и три поезда из Москвы в Петербург отменили.

Такое решение приняли из-за проведения работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станциях Бушевец и Окуловка и на участках Мстинский Мост – Бурга и Подсолнечная – Клин. Изменения продлятся с 11 по 29 мая.

Ознакомиться с расписанием движения поездов можно на сайте ОЖД.

Фото: Piter.tv; скриншот с сайт ОЖД