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В мае отменят несколько "Сапсанов" из Петербурга в Москву
Сегодня, 12:48
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В мае отменят несколько "Сапсанов" из Петербурга в Москву

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В ОЖД рекомендуют следить за изменением поездов.

Накануне в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что в мае изменится расписание поездов "Сапсан". Так, три поезда из Петербурга в Москву и три поезда из Москвы в Петербург отменили. 

Такое решение приняли из-за проведения работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станциях Бушевец и Окуловка и на участках Мстинский Мост – Бурга и Подсолнечная – Клин. Изменения продлятся с 11 по 29 мая.

Ознакомиться с расписанием движения поездов можно на сайте ОЖД.

Фото: Piter.tv; скриншот с сайт ОЖД

Теги: петербург москва сапсан, расписание поездов, сапсан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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