В мае отменят несколько "Сапсанов" из Петербурга в Москву

Накануне в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что в мае изменится расписание поездов "Сапсан". Так, три поезда из Петербурга в Москву и три поезда из Москвы в Петербург отменили.
Такое решение приняли из-за проведения работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станциях Бушевец и Окуловка и на участках Мстинский Мост – Бурга и Подсолнечная – Клин. Изменения продлятся с 11 по 29 мая.
Ознакомиться с расписанием движения поездов можно на сайте ОЖД.
Фото: Piter.tv; скриншот с сайт ОЖД
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