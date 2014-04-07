Стало известно, сколько пар обручились в день подачи заявления с начала мобилизации

Главное условие для ускоренной регистрации – документ, который подтверждает статус мобилизованного: повестка и военный билет.

В Петербурге 483 пары поженились по ускоренной процедуре. Так, брак можно заключить в день подачи заявления. Об этом пишут "Невские новости".

Главное условие для ускоренной регистрации – документ, который подтверждает статус мобилизованного: повестка и военный билет.

Напомним, с начала частичной мобилизации в Ленобласти зарегистрировали брак 400 пар. За последние 10 месяцев поженились 7,1 тыс. влюбленных. В прошлом году за этот же период времени в семейные отношения вступили 6,4 тыс. пар.

Ранее необоснованно мобилизованные обязаны вернуть государству 100 тыс. рублей: мнение экспертов. Большинство призванных по ошибке успевают потратить подъёмные на снаряжение, которое в итоге оказывается ненужным.

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