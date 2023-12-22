Стало известно, сколько денег оставили петербуржцы в магазинах в декабре прошлого года

Отмечается, что за весь прошлый год оборот розничной торговли составил около 2,4 трлн рублей.

В декабре 2023 года жители Петербурга потратили в магазинах 242 млрд рублей, что почти на 17% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Такие данные приводит Петростат.

Отмечается, что за весь прошлый год оборот розничной торговли составил около 2,4 трлн рублей. Это больше на 11%, чем в 2022 году. На пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, горожане выделили 838 млрд рублей (+8%), а на непродовольственные товары – 1,5 трлн рублей. Общепит забрал 198 млрд рублей.

В декабре 2023 года петербуржцы купили еды на 91 млрд рублей. В последний месяц года рестораны и кафе заработали 18 млрд рублей, что больше на 30%, чем в декабре 2022-го.

Ранее мы рассказывали о том, что на свидание в Петербурге жители тратят около 5,3 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV