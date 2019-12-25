Эксперты назвали зарплату плиточника в Петербурге

Специалисты отметили, что рынок труда сильно изменился за время пандемии.

Во вторник, 10 августа, специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob поделились с Piter.tv данными анализа предложений работодателей и ожидания претендентов в августе текущего года на позицию "Плиточник".

За время пандемии российский рынок труда сильно изменился, особенно в отрасли экономики, где широко использовался труд мигрантов. Значительная часть иностранных рабочих уехала, что привело к нехватке персонала в сферах строительства и ремонта. Это положительно сказалось на заработной плате российских квалифицированных рабочих.

За прошедший год средняя рыночная зарплата плиточника в Москве выросла на 42,9%, в Петербурге – на 38,5%. Максимум рабочие могут получать 150 тыс. рублей в Москве и 140 тыс. рублей в Петербурге. Работодатели ищут специалистов со стажем работы от двух лет, опытом отделки VIP-апартаментов и коттеджей натуральным камнем, гранитом и мрамором.

Новички в профессии могут получить до 55 тыс. рублей в Петербурге, а со стажем от года зарплату повысят на 10 тыс. рублей. В среднем плиточники получают в Северной столице 90 тыс. рублей.

Такую работу ищут мужчины (95%) в возрасте 42 лет со средним профессиональным образованием (68%), готовым к переезду (43%). В среднем указывается опыт работы 4,5 года.

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