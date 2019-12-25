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Стало известно, сколько микрозаймов выдали россиянам в 2021 году
Сегодня, 9:36
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, сколько микрозаймов выдали россиянам в 2021 году

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Так, в месяц число выданных займов находится на уровне 2,1 – 2,3 млн рублей.

За пять месяцев этого года россиянам выдали более 10,5 млн микрозаймов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что в 2019 году было выдано более 18,2 млн микрозаймов россиянам, а в 2020 году – более 19 млн микрозаймов.

Как пояснили в НБКИ, последние три месяца количество выданных займов "до зарплаты" находится на уровне 2,1—2,3 млн в месяц. За последние пару месяцев темпы выдачи немного снизились.

Специалисты подчеркнули, что сегмент микрозаймов после сокращения выдачи весной 2020 года полностью восстановился.

Ранее мы писали, что в России снизилось число активных потребкредитов. При этом общая сумма выросла на 1,8%, до 5,2 трлн рублей.

Фото: pixabay 

Теги: восстановление сегмента микрозаймов, микрозаймы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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