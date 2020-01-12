Количество потребкредитов в России сократилось до трехлетнего минимума

Главное причиной снижения называют рефинансирование нескольких долгов в один новый договор.

В мае этого года в России число активных потребительских кредитов составило 25,7 млн. Это минимальное значение за последние три года, пишет "РИА Новости", ссылаясь на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Специалисты считают, что такая ситуация сложилась из-за рефинансирования россиянам нескольких долго в один новый договор.

По информации бюро, в мае на 0,4% снизилось число активных потребкредитов. При этом общая сумма выросла на 1,8%, до 5,2 трлн рублей. Средняя сумма одного кредита составила 318 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что ФАС выявила нарушения со стороны некоторых российских банков. Дело в том, что финорганизации заставляли предприятия малого и среднего бизнеса открыть у них зарплатный проект. В противном случае грозили отказать в льготном кредите.

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