Российские банки уличили в навязывании зарплатных проектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения со стороны некоторых российских банков. Так, финорганизации заставляли предприятия малого и среднего бизнеса открыть у них зарплатный проект. В противном случае грозили отказать в льготном кредите, пишут "Известия".
В ведомстве подчеркнули, что в госпрограмме таких требований для предпринимателей не выдвигалось, поэтому банки нарушали закон.
В Центробанке подтвердили, что от бизнесменов поступали жалобы на такое поведение банков. Регулятор уже направлял некоторым банкам предписание, где говорилось, что финаорганизации должны придерживаться установленных правил.
Речь идет о программе для поддержки бизнеса, которая стартовала в апреле 2020 года. Банки предоставляли предпринимателям займы на выплату зарплат сотрудникам.
Ранее мы писали, что ЦБ начнет тестировать платформу цифрового рубля. Для этого уже было выбрано 12 российских банков.
Фото: pixabay
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