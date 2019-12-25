ЦБ выбрал 12 банков для тестирования цифрового рубля

Разработку прототипа цифрового рубля планируется закончить в декабре этого года.

Центробанк выбрал группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

В сообщении говорится, что эти банки сами выразили желание участвовать в пилотном проекте. Для этого они направили соответствующие письма в ЦБ. Разработку прототипа цифрового рубля регулятор планирует завершить в конце этого года, а тестирование планируется начать в январе 2022 года.

Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля, - говорится в сообщении.

На первом этапе будет протестирована эмиссия цифрового рубля и некоторые другие операции. В будущем список тестируемых операций планируют расширять.

Отмечается, что в группу для тестирования платформы вошли также ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Тинькофф", Промсвязьбанк и Газпромбанк.

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Фото: cbr.ru