За первый месяц года было введено в эксплуатацию 20 объектов общегражданского назначения.

Стало известно, сколько квартир сдали в Петербурге за январь 2021 года. Статистику приводит портал "Строительный Петербург" 8 февраля.

Так, за первый месяц года в Северной столице ввели в эксплуатацию более 450 тысяч кв.м. жилья – 17 домов на 9,16 тысяч квартир. Первым среди городских районов по вводу жилья стал Приморский район, где с начала 2021 года ввели в эксплуатацию шесть домов на 2761 квартиру общей площадью более 108 тысяч кв.м. На втором месте по объему ввода жилищного строительства за месяц оказался Московский район – там сдано два дома на 1713 квартир, более 103 тысяч кв.м. жилья. На третьем месте – Красносельский район: более тысяч кв.м жилья, два дома и 1239 квартир.

За январь 2021 года введено в эксплуатацию 20 объектов общегражданского назначения, среди которых деловой комплекс "Морская резиденция" в Василеостровском районе, индустриальный парк "PNK Шушары 3" в Пушкинском районе, административное здание в Красногвардейском районе, а также два участка Южной магистрали в Пушкинском районе.

Школу на Шуваловском должны ввести в эксплуатацию к июню 2021 года. На рабочем совещании, которое состоялось 4 февраля, была утверждена программа проверок строительства школы.

Фото: Piter.tv