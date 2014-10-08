За весь период в Петербург поступило 281 542 комплекта вакцины из двух доз.

Стало известно, сколько комплектов вакцины от COVID-19 осталось в Петербурге. В городе осталось 105 045 комплектов вакцины. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии коронавируса в городе на 13 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

12 февраля установлен рекорд по количеству вакцинируемых за одни сутки. Было привито 11 663 человека. Из них первой дозой - 9 274 человека, второй - 2 389 человек. Всего в Петербурге вакцинировано 153 767 человек. Из них 34 256 человек – двумя дозами. За весь период в Петербург поступило 281 542 комплекта вакцины (из двух доз). Неизрасходованный остаток – 105 045 комплектов. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

О рекорде по числу вакцинируемых от COVID-19, который в пятницу установили в Петербурге, сообщили в правительстве Петербурга отдельно.

Фото: Piter.tv