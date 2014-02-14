В настоящее время в городе открыт 121 пункт вакцинации от ковида.

Рекорд по числу вакцинируемых от COVID-19 установили в Петербурге. За пятницу, 12 февраля, вакцинирование прошли 11 663 человека. Из них первую дозу получили 9 274 человека, вторую – 2 389 человек, сообщила в субботу пресс-служба Смольного. Накануне в четверг были сделаны 11 273 прививки.

В правительстве напомнили, что в ближайшее время значительно увеличится количество тех, кто придут ко второму этапу вакцинации. Планируется, что их число будет около 10 тысяч в день.

За весь период в городе привито 153 767 человек, из которых 34 256 полностью закончили цикл вакцинации. Всего в городе на Неве находится 281 542 комплекта доз.

В настоящее время в Петербурге открыт 121 пункт вакцинации от ковида, среди которых городских – 103, федеральных – два, частных – 16, работают три выездные бригады.

В Ленобласть с декабря поступило более 48 тысяч комплектов вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.tv