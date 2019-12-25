Стало известно, сколько дворников выйдет на улицы Петербурга предстоящей зимой

Максимальное количество дворников, которые могут выйти на очистку петербургских тротуаров и дворов в период обильных снегопадов, составляет 1396 человек.

В субботу, 4 августа, в комитете по благоустройству рассказали, сколько работников ручного труда ожидается на улицах Петербурга предстоящей зимой. Этим они поделились в беседе с "Невскими новостями".

Так, по состоянию на 1 сентября количество штатных дворников составляет 512 человек. Город заключили еще 24 договора на привлечение работников ручной уборки - на уборку улиц могут смогут выйти еще до 884 человек.

Максимальное количество дворников, которые могут выйти на очистку петербургских тротуаров и дворов в период обильных снегопадов, составляет 1396 человек. Однако это количество может измениться.

В комитете также отметили, что в подведомственных ему структурах работают только люди с российским гражданством. Кроме этого, был разработан определенный технологический регламент, согласно которому работы по уборке ведутся круглосуточно.

Ранее "Невский экологический оператор" – официально новый мусорный оператор в Петербурге. Смольный заключил с компанией 10-летнее соглашение.

Фото: Piter.tv