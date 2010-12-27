Стало известно, сколько будет получать в "Зените" Луис Диас

Колумбийский футболист Луис Диас Маруланда заключил пятилетний контракт с петербургским "Зенитом". Как сообщило издание "A Bola", предложенная клубом зарплата превосходила ту, что предлагали игроку в "Порту".
Так, "Зенит" предложил Диасу 1,5 миллиона евро в год. Для сравнения, "Порт" готов был платить 750 тысяч евро в год. Внушительная сумма определила выбор футболиста.
Сумма трансфера Луиса Диаса составит 7 миллионов евро. Официальной информации о дате перехода футболиста пока что нет.
Ранее Piter.TV сообщал, что тренер "Зенита" подвел итоги предсезонных сборов.
Фото: luisdiaz19_ / instagram.
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