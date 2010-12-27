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Стало известно, сколько будет получать в "Зените" Луис Диас
Сегодня, 9:19
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EvaRaskol

Стало известно, сколько будет получать в "Зените" Луис Диас

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Футболисту удвоили предложенную зарплату.

Колумбийский футболист Луис Диас Маруланда заключил пятилетний контракт с петербургским "Зенитом". Как сообщило издание "A Bola", предложенная клубом зарплата превосходила ту, что предлагали игроку в "Порту".

Так, "Зенит" предложил Диасу 1,5 миллиона евро в год. Для сравнения, "Порт" готов был платить 750 тысяч евро в год. Внушительная  сумма определила выбор футболиста. 

Сумма трансфера Луиса Диаса составит 7 миллионов евро. Официальной информации о дате перехода футболиста пока что нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что тренер "Зенита" подвел итоги предсезонных сборов.

Фото: luisdiaz19_ / instagram.

Теги: зарплата, зенит, футбол, футболист
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит,

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