Стало известно, сколько будет получать в "Зените" Луис Диас

Футболисту удвоили предложенную зарплату.

Колумбийский футболист Луис Диас Маруланда заключил пятилетний контракт с петербургским "Зенитом". Как сообщило издание "A Bola", предложенная клубом зарплата превосходила ту, что предлагали игроку в "Порту".

Так, "Зенит" предложил Диасу 1,5 миллиона евро в год. Для сравнения, "Порт" готов был платить 750 тысяч евро в год. Внушительная сумма определила выбор футболиста.

Сумма трансфера Луиса Диаса составит 7 миллионов евро. Официальной информации о дате перехода футболиста пока что нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что тренер "Зенита" подвел итоги предсезонных сборов.

Фото: luisdiaz19_ / instagram.