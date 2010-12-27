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Тренер "Зенит" подвел итоги предсезонных сборов
Сегодня, 21:30
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Rybka123

Тренер "Зенит" подвел итоги предсезонных сборов

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Свой первый матч после возвращения "сине-бело-голубые" сыграют против "Локомотива".

Помощник Сергея Семака, Вильям Оливейра, подвел итоги сбора команды в Австрии. После победы над сербской "Црвеной Звездой" (1:0), тренер похвалил игроков и отметил грядущую игру с "Локомотивом" за Суперкубок России.

– Провели хороший сбор, ребята хорошо потрудились. Несмотря на погоду, мы выиграли. Сейчас нужно отдохнуть, прилететь в Питер и продолжить подготовку к первой официальной игре,
– сказал специалист в интервью sport-express

Вильям Оливейра также сообщил, что колумбийский полузащитник Барриос, чья сборная вылетела из Кубка Америки, вернется в состав после того, как отдохнет и восстановит физические и моральные силы. Тренер также выразил надежду, что Олег Шатов полностью восстановится к игре со столичным клубом.

Напомним, что матч за Суперкубок Росси "Зенит" и "Локомотив" сыграю 6 июня.

Фото: ФК "Зенит"

 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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