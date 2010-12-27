Тренер "Зенит" подвел итоги предсезонных сборов

Свой первый матч после возвращения "сине-бело-голубые" сыграют против "Локомотива".

Помощник Сергея Семака, Вильям Оливейра, подвел итоги сбора команды в Австрии. После победы над сербской "Црвеной Звездой" (1:0), тренер похвалил игроков и отметил грядущую игру с "Локомотивом" за Суперкубок России.

– Провели хороший сбор, ребята хорошо потрудились. Несмотря на погоду, мы выиграли. Сейчас нужно отдохнуть, прилететь в Питер и продолжить подготовку к первой официальной игре,

– сказал специалист в интервью sport-express

Вильям Оливейра также сообщил, что колумбийский полузащитник Барриос, чья сборная вылетела из Кубка Америки, вернется в состав после того, как отдохнет и восстановит физические и моральные силы. Тренер также выразил надежду, что Олег Шатов полностью восстановится к игре со столичным клубом.

Напомним, что матч за Суперкубок Росси "Зенит" и "Локомотив" сыграю 6 июня.

Фото: ФК "Зенит"