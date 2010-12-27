“Зенит” победил “Црвена Звезду” в товарищеском матче

Во время предсезонки подопечные Семака не потерпели ни одного поражения.

Петербургский "Зенит" с минимальным счетом одолел сербскую " Црвена Звезда" в товарищеском матче, который прошел в рамках предсезонной подготовки "сине-бело-голубых". Единственным голов в составе питерцев отметился нападающий Сердар Азмун, который поразил ворота чемпионов Сербии на 39-ой минуте.

Ранее подопечные Сергея Семака одолели болгарский "Левски" и венгерскую "Гонведу". Свой следующий матч "Зенит" сыграет 6 июля против "Локомотива". Клубы из столиц поборются за Суперкубок России.

Ранее мы сообщали о том, что "сине-бело-голубые" открыли продажу билетов на три первых домашних матча.

Фото: ФК "Зенит"