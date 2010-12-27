Стартовала продажа билетов на три первых домашних матча "Зенита"

Фанаты смогут купить билеты на игры с "Ахматом", "Тамбовом" и "Краснодаром".

"Зенит" открыл продажу билетов на три первых домашних матча, сообщила пресс-служба футбольного клуба. 14 июля (19:00) состоится матч с "Тамбовом", 3 августа (21:30) – с "Краснодаром", а 7 августа (19:00) "Зенит" сыграет с "Ахматом".

Самый дешёвый билет на игры с "Тамбовом" и "Ахматом" будет стоить 300 рублей (верхний ярус, места за воротами), самый дорогой — 1800 (нижний ярус, центральные сектора). Билет в бизнес-клуб обойдется в 6000 рублей. Цена билетов на матч с "Краснодаром" колеблется от 400 до 2200 рублей, стоимость посещения бизнес-клуба составляет 8000 рублей.

Для детей в возрасте до 14 лет действует скидка 50% процентов.

Билеты можно приобрести в официальном интернет-магазине или в кассах арены.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Зенит" официально получил wild card в баскетбольную Евролигу.

Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте