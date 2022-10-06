Стало известно, зачем женщин с колясками выгнали из троллейбуса

Дело дошло до драки в салоне.

В пресс-службе "Горэлектротранса" прокомментировали "Невским Новостям" инцидент в троллейбусе, который произошел 5 октября. Представительниц кочевого народа вместе с детьми и колясками выгнали из салона.

По информации перевозчика, скандал случился в троллейбусе №29. Сама причина конфликта не известна.

Однако, когда во время остановки водитель заметил конфликт, он принял конструктивное решение закрыть двери, то есть физически оградить друг от друга конфликтующие стороны, и по просьбе оставшихся в троллейбусе пассажиров отъехал от остановки. Это позволило остановить развитие ситуации и пресечь возможный ущерб для пассажиров. говорится в сообщении.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцев, когда семью пытались высадить из троллейбуса, они начали ругаться, нецензурно выражался в том числе ребенок и "посылал" пассажиров. Когда они оказались на улице, женщина бросила в дверь стеклянную бутылку.

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