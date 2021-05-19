Представительниц кочевого народа с детьми выгнали из троллейбуса в Петербурге

Они агрессивно отреагировали на высадку.

Женщин с детьми высадили из троллейбуса у станции метро "Московская". Видео с места опубликовал очевидец в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

Судя по кадрам, это были представительницы кочевого народа. Женщины были с колясками и маленькими детьми. Кажется, они оказались недовольны решением сотрудников перевозчика и начали стучать по двери. Когда троллейбус тронулся, одна из них запустила в транспортное средство стеклянную бутылку. Слышно, как она разбилась.

Комментаторы предположили, что семейство не оплатило проезд.

Ранее петербургская полиция задержала мигранта, который вызывающе вёл себя в автобусе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Даня Беляев