Стало известно, почему в Киришах течет ржавая вода

Специалисты промыли водопроводную систему. Сейчас проводится анализ воды.

В Киришах ухудшилось качество воды. Жители пожаловались на ржавую и мутную водопроводную воду. В пресс-службе администрации Ленобласти рассказали, в чем причина случившегося.

Причиной ухудшения качества воды в Киришах стало тушение крупного пожара на улице Победы. Из-за резкого отбора воды гидрантами система подверглась гидроудару: в кранах горожан потекла мутная и ржавая вода. Пресс-служба администрации Ленобласти

Специалисты промыли водопроводную систему. Сейчас проводится анализ воды. На данный момент в город доставили питьевую воду в канистрах.

В Леноблводоканале сообщили, что в ближайшее время ждут результаты анализов, подтверждающие безопасность воды, о чем будет сообщено официально.

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