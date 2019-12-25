Стало известно, почему учительница обматерила подростка в школе Фрунзенского района

В школе юноша известен тем, что не стесняется в выражениях ни с учителями, ни со сверстниками.

Подросток, которого обматерила учительница в одной из школ Фрунзенского района, спровоцировал её. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

На днях в социальных сетях появился ролик, как учительница не пускает школьника в туалет и даже высказывается оскорбительно в его адрес.

Согласно имеющимся сведениям, за день до этого школьник включил на школьном компьютере видео для взрослых. За это он получил замечание. В туалет для начальной школы его не пускали тоже не просто так. В конце сентября он специально испачкал другой школьный туалет. В школе юноша известен тем, что не стесняется в выражениях ни с учителями, ни со сверстниками.

По предварительной информации, у учительницы с видео недавно от инфаркта умер муж. Он преподавал ОБЖ и был классным руководителем мальчика. Подростка воспитывает отец, который уже извинился за поведение сына, мать погибла.

Фото: Piter.TV